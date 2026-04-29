«Такие игры хочется пересматривать»: Масалитин о битве ПСЖ и «Баварии» в ЛЧ

Масалитин назвал матч ПСЖ — «Бавария» наглядным пособием игры в атаке

Полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Бавария Мюнхен» Полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Бавария Мюнхен» Фото: Bernd Feil/M.i.S./IMAGO/Global Look Press
Такие игры, как первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Пари-Сен Жермен» и «Баварией», хочется пересматривать, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, эта встреча является наглядным пособием, как нужно действовать в атаке.

Все восхищены этим матчем. Такие игры хочется смотреть и пересматривать. Это наглядный учебник, как нужно строить атакующие действия. И, конечно, индивидуальное мастерство футболистов на высшем уровне. Отличные скорости, передачи: у ПСЖ Витинья (полузащитник. — NEWS.ru) отдавал пасы на загляденье, у «Баварии» — Йозуа Киммих (полузащитник. — NEWS.ru), — сказал Масалитин.

Экс-футболист не ожидал, что в этом матче будет так много голов, несмотря на класс нападающих. По мнению Масалитина, неудачный матч провел вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Было понятно, что ПСЖ будет играть в атаку. После матча с «Реалом» чувствовалось, что «Бавария» — машина, команда без слабых мест, которая постоянно создает давление. Но этот матч показал проблемы мюнхенцев в обороне, — добавил Масалитин.

28 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома обыграл «Баварию» со счетом 5:4. Этот матч стал рекордным для полуфиналов ЛЧ: девять голов за игру, из них пять — в первом тайме. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

Матвей Сафонов
Кирилл Николаев
К. Николаев
