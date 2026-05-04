04 мая 2026 в 11:54

Минтруд разъяснил порядок выплаты отпускных россиянам

Минтруд: отпускные россиянам должны выплачиваться за три дня до начала отдыха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выплата отпускных россиянам должна производиться не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха, сообщил Минтруд России в своем канале на платформе МАКС. В ведомстве подчеркнули, что в этот срок не включается день выплаты.

Чтобы отдых начался без переживаний, отпускные должны прийти на счет не позднее чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, правило распространяется на всех работодателей. Если день выплаты выпадает на выходной или праздничный день, перевести отпускные обязаны заранее — в последний рабочий день перед ними. При этом допускается более раннее перечисление, в том числе вместе с зарплатой. Главное требование — нельзя нарушать трехдневный предел.

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил NEWS.ru, что для проведения отпуска необходимо отложить сумму не меньше половины зарплаты. По его словам, данная сумма не включает в себя покупку билетов и оплату проживания.

