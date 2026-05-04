Освобожденный археолог Бутягин назвал сумму претензий Киева

Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал журналистам, что украинская сторона вменяет ему ущерб от якобы незаконных раскопок на сумму 200 млн гривен. По его словам, это эквивалентно более чем $4,5 млн (336,6 млн рублей), передает РИА Новости.

Сумму ущерба я, естественно, не помню на память, но я помню — там было 200 млн гривен, это больше $4,5 млн, — сказал Бутягин.

Ученый уже вернулся в Санкт-Петербург в пятницу, 1 мая, а с понедельника он приступил к работе в Эрмитаже. Российский исследователь, представляющий музей, был задержан в начале декабря 2025 года на территории Польши. Это произошло по запросу Украины, которая обвинила его в проведении незаконных археологических изысканий в Крыму. 28 апреля россиянин был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что задержание Бутягина было частью большой политической кампании против России. По его словам, кампания также включает в себя введение санкций против российских ученых.