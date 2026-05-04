Гендиректор Эрмитажа объяснил смысл задержания Бутягина в Польше

Задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина было частью большой политической кампании против России, заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, которые приводит пресс-служба музея, эта кампания также включает в себя введение санкций против российских ученых.

Мы понимаем, что «операция Бутягин» является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и в введении санкций против известных российских ученых, руководителей крупнейших археологических институций России, — объяснил Пиотровский.

Из этой истории, считает Пиотровский, следуют три тревожных вывода. Во-первых, археология и охрана памятников стали полем для «войн памяти», где научные принципы переворачиваются с ног на голову, а защитников культуры выставляют ее врагами. Во-вторых, ученые и музейщики теперь становятся мишенями для похищений, подтасовок и шантажа. И самое главное, уверен глава музея, создан опасный прецедент, позволяющий решать научные и юридические споры о памятниках и раскопках не через диалог и суд, а с помощью силовых захватов исследователей.

Ранее Бутягин поделился впечатлениями о спартанских условиях своего длительного заключения. Освобожденный археолог описал обстановку в варшавском СИЗО как крайне непритязательную и суровую.