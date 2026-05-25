ПВО РФ за неделю сбила 3897 украинских БПЛА

Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили не менее 3897 украинских беспилотников над территорией России, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. Агентство изучило сводки российского оборонного ведомства.

Наибольшее количество беспилотников уничтожили 20 и 23 мая. В эти дни силы ПВО сбили 780 и 800 дронов соответственно. Подавляющее большинство атак пришлось на европейскую часть России. В период с 11 по 17 мая российские средства ПВО перехватили не менее 3124 украинских беспилотников.

Ранее стало известно, что в Крыму силы противовоздушной обороны отразили атаку со стороны ВСУ, сообщили в региональном главке МЧС России. В ведомстве просили жителей региона ориентироваться только на официальные источники информации.

До этого пятеро мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате атак ВСУ на поселок Борисовка. Один мужчина получил ранение подмышечной области, двое других — осколочные ранения различных частей тела. У бойца «Орлана» и еще одной женщины предварительно диагностированы акубаротравмы.