Самолет врезался в парапланеристку в Австрии KZ: в Австрии самолет сбил 44-летнюю парапланеристку во время полета

Самолет столкнулся с парапланеристкой во время полета в Австрии, сообщает газета Kronen Zeitung. Инцидент произошел в небе рядом с коммуной Целль-ам-Зе.

По данным издания, самолет Cessna 172 задел парашют 44-летней спортсменки, после чего женщина начала падать. Предварительно установлено, что воздушное судно выполняло обзорный полет над Альпами. За штурвалом находился 28-летний пилот, который не смог избежать столкновения.

Уточняется, что парапланеристка не совершала маневров и двигалась по прямой траектории. После инцидента самолет благополучно приземлился в аэропорту Целль-ам-Зее. Женщина успела воспользоваться запасным парашютом и самостоятельно приземлилась. В результате происшествия она получила незначительные травмы.

Ранее в районе населенного пункта Сапир мужчина возрастом около 50 лет получил травмы средней тяжести после столкновения параплана с линиями электропередачи. В результате удара он пострадал от электрического тока. На место прибыли фельдшеры и парамедики службы Маген Давид Адом, которые совместно с пожарными оказали пострадавшему первую помощь.