Наступление ВС РФ на Харьков 4 мая: ТОС сорвали контратаку, выжженная земля

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 4 мая 2026 года, как продвигается наступление, что происходит в районе Купянска и Волчанска, где ТОС сорвали контратаку ВСУ?

Наступление ВС России на Харьков 4 мая

Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и Белого Колодезя, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе поселка Ветеринарное наши штурмовые группы продолжают зачищать близлежащие лесные массивы. Комбриг 58-й мотопехотной бригады ВСУ И. Шныр, ответственный за данный участок фронта, несколько дней назад убыл с командного пункта, <...> после чего перестал выходить на связь», — отметил источник.

На Липцевском направлении, по заявлению канала, ВСУ активных действий не предпринимали, российские артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары по ранее вскрытым позициям украинских войск. На Волчанском — штурмовые подразделения ГрВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров; упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки, говорится в сообщении.

«Противник силами 127-й тяжелой мехбригады предпринял попытку контратаки на позиции наших войск. Первая группа уничтожена <...> ударом ТОС. Еще две — <...> в результате комплексного огневого поражения», — утверждает канал.

«Вот это настоящий ад!», «Под Волчанском выжженная земля», — комментируют сообщения пользователи Сети.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На Великобурлукском направлении — без существенных изменений, ВС РФ продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района; подразделения РХБЗ ГрВ «Север» нанесли удар по скоплению живой силы 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Амбарного, отметили авторы.

На исходе суток у ВСУ почти сотня убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области — подтвержденные потери более 90 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои на подступах к Ковшаровке и в восточной части самого Купянска — в районе Литейного завода. На Волчанском — ВС РФ продвигаются в районе Верхней Писаревки, атакуют в районе Караичного, Волоховки, Охримовки», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что в Купянске продолжаются позиционные бои; увеличена зона контроля в районе Подолов, идут боестолкновения за окраины Ковшаровки.

«На Харьковском участке ВС РФ, зачищая леса в окрестностях Верхней Писаревки, продвигаются вдоль Северского Донца на юг. На востоке от Волчанска армия России отодвигает фронт от госграницы к рубежу реки Волчьей, стремясь встать вдоль реки. Одновременно наши войска развивают плацдарм и к югу от Волчьей, атакуя Караичное, Волоховку, Чайковку и Охримовку. После формирования единого плацдарма по линии Волчанск — Чугуновка ВС РФ смогут наступать на Белый Колодезь и Великий Бурлук — основные транспортные хабы ВСУ на участке», — считает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Более 1000 «Гераней» и утренний «Искандер»: удары по Украине 4 мая

Почему не работает Telegram сегодня, 4 мая: замедление, когда заблокируют

ВСУ атакуют Москву 4 мая: удар по жилому дому, разрушения, что известно