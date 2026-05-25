Аналитик рассказала, когда на прилавках появилась отечественная клубника Аналитик Малиновская: грунтовая клубника появилась на прилавках с середины мая

Грунтовая клубника поступила на прилавки магазинов в середине мая, рассказала KP.RU руководитель отдела аналитики и мониторинга оптового рынка Ксения Малиновская. Она отметила, что в России она растет в Краснодарском крае и Адыгее.

По сравнению с тепличной она, конечно, отличается более насыщенным вкусом и ароматом, поскольку созревает под открытым солнцем, — рассказала Малиновская.

Аналитик подчеркнула, что грунтовая ягода обладает не только более ярким вкусом, но и более приятной ценой. По ее словам, это связано с меньшими затратами на производство.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, что продавцы клубники нередко умышленно скрывают реальное происхождение товара. По его словам, они могут использовать на импортных продуктах надписи вроде «Крымская» или «Краснодарская».