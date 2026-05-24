24 мая 2026 в 09:34

Клубничный соус к рыбе — ты либо фанат, либо еще не пробовал. Имбирь, тимьян, оливковое масло, 2 минуты в блендере

Клубника с рыбой — это не странно, это гениально. Сладкое от ягоды, острое от имбиря, травяное от тимьяна. Никакой варки. Просто блендер и 2 минуты. Превратите скептиков в фанатов.

Что понадобится

150 г свежей клубники, 2 см корня имбиря, 2 веточки свежего тимьяна, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Клубнику мою, обсушиваю, отрываю хвостики. Имбирь очищаю. Тимьян обрываю с веточек.

Все в блендер: клубнику, имбирь целиком, листья тимьяна. Пробиваю до однородного пюре. Добавляю сахар, соль, перец, вливаю оливковое масло. Еще раз взбиваю — теперь до гладкости.

Никакой варки. Соус готов за 2 минуты. Подаю охлажденным к рыбе с гриля или к запеченному сибасу, лососю, палтусу.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Дмитрий Демичев
