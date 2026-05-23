23 мая 2026 в 20:15

Борьба с долгоносиком на клубнике: бесполезные и эффективные методы

Фото: D-NEWS.ru
Долгоносик — главный враг клубники: одна самка уничтожает до 80 цветков, оставляя дачника без урожая. Не ждите, пока проблема станет видна, боритесь с долгоносиком, когда клубника только просыпается.

Бесполезные методы, которые только отнимают время, — это чеснок между кустами и посадка растений-отпугивателей. Также бесполезны народные настои, когда жук уже отложил яйца внутрь бутона, — наружные опрыскивания не достанут вредителя.

Главная ошибка — начинать борьбу, когда бутоны уже падают. В этот момент остается только срезать и сжигать поврежденные цветы.

Самый эффективный метод — комплексная профилактика до цветения. Припудрите кусты смесью горчичного жмыха и табачной пыли в равных пропорциях — это снижает повреждение бутонов до 70%.

За 7–10 дней до цветения обработайте грядки раствором нашатыря — 2 столовые ложки на ведро воды, строго под корень.

Закрепите успех золой: насыпьте щепотку прямо в центр розетки — это механически затруднит жуку передвижение.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Дарья Иванова
