Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 09:45

Клубника стала мелкой и кислой? Главные ошибки после сбора первого урожая

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие садоводы внимательно ухаживают за клубникой только до начала плодоношения: регулярно поливают грядки, рыхлят почву и подкармливают кусты. Но после появления первых ягод уход резко сокращается — и именно это становится причиной мелкой и кислой клубники уже через несколько недель.

Специалисты напоминают: после первого сбора урожая клубника не уходит «на отдых». В этот период растение продолжает активно развиваться — формирует новые рожки, закладывает цветочные почки будущего сезона и наращивает корневую систему. Если в этот момент кустам не хватает влаги и питания, урожай начинает стремительно терять качество.

Одной из самых распространенных проблем называют пересыхание почвы в жаркую погоду. После плодоношения многие перестают регулярно поливать грядки, считая, что основной этап уже завершен. Однако именно в этот период корни продолжают активно работать. Из-за недостатка влаги ягоды становятся мельче, теряют сладость, а сами кусты испытывают сильный стресс.

Также серьезной ошибкой считается загущение посадок. Лишние усы вытягивают питание из материнского куста, особенно у молодых растений. Старые и больные листья ухудшают проветривание, задерживают сырость и создают благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Опытные дачники советуют сразу после первого сбора урожая хорошо проливать грядки, обновлять слой мульчи и регулярно удалять лишние усы. Не менее важно аккуратно очищать кусты от старых листьев, чтобы между растениями свободно проходил воздух.

По словам садоводов, крупная и сладкая клубника зависит не столько от дорогих удобрений, сколько от стабильного ухода в середине лета. Особенно хорошо на состоянии кустов сказываются регулярный полив, мульчирование, умеренные подкормки и своевременная санитарная обрезка.

Главное правило, которое многие забывают: урожай следующего года клубника начинает формировать сразу после окончания нынешнего сезона.

Проверено редакцией
Читайте также
Пикантный соус песто раскроет клубнику по-новому — готовим летние канапе, которые сметают со стола
Общество
Пикантный соус песто раскроет клубнику по-новому — готовим летние канапе, которые сметают со стола
Творожный десерт «Клубника на снегу»: вкусный, нежный и полезный — лучше магазинного чизкейка
Общество
Творожный десерт «Клубника на снегу»: вкусный, нежный и полезный — лучше магазинного чизкейка
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
Общество
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
Бутон «чаша сливок» увеличивается в объеме втрое и дает в шар-кружево до 18 см. Морозостойкий красавец для сада
Общество
Бутон «чаша сливок» увеличивается в объеме втрое и дает в шар-кружево до 18 см. Морозостойкий красавец для сада
Пырей больше не хозяин грядок: дачный лайфхак, который выключает его рост
Общество
Пырей больше не хозяин грядок: дачный лайфхак, который выключает его рост
клубника
дачи
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз пригрозил Сербии из-за закупок китайского оружия
Раскрыты ключевые принципы цифровой гигиены
В ВСУ растет число инфицированных из-за полевого переливания крови
Евросоюз отклонил одну просьбу Лондона
МЧС привлекло дополнительные силы для разбора завалов в ЛНР
Сердючку уличили в эксплуатации русского языка
Белый дом на год продлил санкции против властей Белоруссии
Овчинский: пять новостроек по реновации появятся в Лосиноостровском
Масштабный пожар в НИИ сорвал всероссийский полумарафон
Силы ПВО предотвратили утреннюю атаку на Москву
Названы сроки, когда из-за жары вся Центральная Россия покроется степями
В Сети появилось душераздирающее видео спасения студентки в Старобельске
Открытое горение в здании иркутского НИИ ликвидировали
Стала известна программа визита Путина в Казахстан
Число погибших в результате аварии на шахте в Китае увеличилось
ВСУ выпустили по России почти 20 БПЛА за два часа
Володин раскрыл, для чего Европе нужна Украина
Судьба 11 студентов колледжа в Старобельске остается неизвестной
Володин предрек Зеленскому трибунал после атаки в Старобельске
Число погибших при атаке ВСУ на общежитие с детьми увеличилось
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.