Клубника стала мелкой и кислой? Главные ошибки после сбора первого урожая

Многие садоводы внимательно ухаживают за клубникой только до начала плодоношения: регулярно поливают грядки, рыхлят почву и подкармливают кусты. Но после появления первых ягод уход резко сокращается — и именно это становится причиной мелкой и кислой клубники уже через несколько недель.

Специалисты напоминают: после первого сбора урожая клубника не уходит «на отдых». В этот период растение продолжает активно развиваться — формирует новые рожки, закладывает цветочные почки будущего сезона и наращивает корневую систему. Если в этот момент кустам не хватает влаги и питания, урожай начинает стремительно терять качество.

Одной из самых распространенных проблем называют пересыхание почвы в жаркую погоду. После плодоношения многие перестают регулярно поливать грядки, считая, что основной этап уже завершен. Однако именно в этот период корни продолжают активно работать. Из-за недостатка влаги ягоды становятся мельче, теряют сладость, а сами кусты испытывают сильный стресс.

Также серьезной ошибкой считается загущение посадок. Лишние усы вытягивают питание из материнского куста, особенно у молодых растений. Старые и больные листья ухудшают проветривание, задерживают сырость и создают благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Опытные дачники советуют сразу после первого сбора урожая хорошо проливать грядки, обновлять слой мульчи и регулярно удалять лишние усы. Не менее важно аккуратно очищать кусты от старых листьев, чтобы между растениями свободно проходил воздух.

По словам садоводов, крупная и сладкая клубника зависит не столько от дорогих удобрений, сколько от стабильного ухода в середине лета. Особенно хорошо на состоянии кустов сказываются регулярный полив, мульчирование, умеренные подкормки и своевременная санитарная обрезка.

Главное правило, которое многие забывают: урожай следующего года клубника начинает формировать сразу после окончания нынешнего сезона.