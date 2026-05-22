Пикантный соус песто раскроет клубнику по-новому — готовим летние канапе, которые сметают со стола

Кто сказал, что клубника — это только десерт? Пришло время удивить гостей. Спелая ягода, нежный сливочный сыр и пикантное песто на крекере создают идеальный баланс вкусов. Это закуска, которую обожают взрослые, и ее легко адаптировать для детей, заменив песто на карамель.

Что понадобится

Клубника — 300 г, крекер (или чиабатта для тостов) — 15 шт., сыр рикотта — 150 г, миндаль — 70 г, петрушка свежая — 1 пучок, пармезан — 40 г, масло оливковое — 4 ст. л., перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Миндаль заливаю кипятком на 5 минут, очищаю от кожицы и мелко рублю. Петрушку мою, сушу и измельчаю. Натираю пармезан на мелкой терке.

Все ингредиенты для песто (миндаль, петрушку, пармезан) соединяю в ступке, добавляю оливковое масло и тщательно перетираю до состояния пасты. Клубнику мою, удаляю плодоножки и режу ломтиками.

На каждый крекер выкладываю немного рикотты (или просто клубнику для более легкого варианта), сверху — дольки ягод. Поливаю песто, приправляю свежемолотым перцем. Для фуршета нарезаю крекеры или тосты размером с канапе, чтобы их было удобно брать руками.