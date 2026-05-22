Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:00

Пикантный соус песто раскроет клубнику по-новому — готовим летние канапе, которые сметают со стола

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кто сказал, что клубника — это только десерт? Пришло время удивить гостей. Спелая ягода, нежный сливочный сыр и пикантное песто на крекере создают идеальный баланс вкусов. Это закуска, которую обожают взрослые, и ее легко адаптировать для детей, заменив песто на карамель.

Что понадобится

Клубника — 300 г, крекер (или чиабатта для тостов) — 15 шт., сыр рикотта — 150 г, миндаль — 70 г, петрушка свежая — 1 пучок, пармезан — 40 г, масло оливковое — 4 ст. л., перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Миндаль заливаю кипятком на 5 минут, очищаю от кожицы и мелко рублю. Петрушку мою, сушу и измельчаю. Натираю пармезан на мелкой терке.

Все ингредиенты для песто (миндаль, петрушку, пармезан) соединяю в ступке, добавляю оливковое масло и тщательно перетираю до состояния пасты. Клубнику мою, удаляю плодоножки и режу ломтиками.

На каждый крекер выкладываю немного рикотты (или просто клубнику для более легкого варианта), сверху — дольки ягод. Поливаю песто, приправляю свежемолотым перцем. Для фуршета нарезаю крекеры или тосты размером с канапе, чтобы их было удобно брать руками.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
закуски
клубника
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали
Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин
Опрос показал отношение россиян к работе Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым
Россия привлечет внимание ООН и ОБСЕ к атаке ВСУ на колледж
В РПЦ высказались о тренде на могильный клининг
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.