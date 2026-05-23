23 мая 2026 в 09:51

Стала известна программа визита Путина в Казахстан

Посол Бородавкин: программа визита Путина в Казахстан будет очень насыщенной

Программа предстоящего визита президента России Владимира Путина в Казахстан, где 28–29 мая состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет очень насыщенной, заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин в интервью ИС «Вести». По его словам, визит не будет рутинным — помимо стандартных протокольных мероприятий, гостей ждет и ряд необычных сопутствующих событий.

Визит будет не рутинный, с учетом его статуса — государственный визит, — он будет с очень насыщенной программой. Визит будет включать не только обычные мероприятия — переговоры, подписания документов, общение с журналистами. Он будет наполнен несколькими интересными сопутствующими мероприятиями, — отметил Бородавкин.

Дипломат не стал раскрывать все детали, однако пообещал, что у наблюдателей будет много поводов для обсуждения. Основное время отведут прямому общению Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Бородавкин подчеркнул, что разговоры двух президентов всегда проходят на одной волне. Их общение, как правило, завершается согласованием очень важных вопросов — как в сфере двусторонних отношений, так и во внешнеполитической повестке.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Токаевым и поздравил его с днем рождения. Глава государства подчеркнул высокий международный авторитет коллеги и его огромный личный вклад в развитие союзничества двух стран.

