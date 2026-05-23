23 мая 2026 в 10:22

МЧС привлекло дополнительные силы для разбора завалов в ЛНР

МЧС привлекло горноспасательные подразделения для разбора завалов в Старобельске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
МЧС России усилило группировку, которая задействована в аварийно-спасательных работах на месте обрушения общежития колледжа в Старобельске, атакованного ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства. Теперь на месте работают горноспасательные подразделения. На данный момент известно о 48 пострадавших и 10 погибших.

На протяжении ночи спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных атак. К аварийно-спасательным работам дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений МЧС России. Психологи МЧС России оказывают необходимую психологическую помощь и всестороннюю поддержку пострадавшим и их близким, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео из Старобельска, на котором спасатели извлекают раненую студентку из-под обломков разрушенного общежития. На кадрах пострадавшая девушка просит помогать не ей, а спасти подругу.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что судьба 11 студентов колледжа в Старобельске, который был атакован ВСУ, все еще остается неизвестной. Он подтвердил, что спасатели всю ночь занимались разборов завалов.

