МЧС привлекло дополнительные силы для разбора завалов в ЛНР

МЧС России усилило группировку, которая задействована в аварийно-спасательных работах на месте обрушения общежития колледжа в Старобельске, атакованного ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства. Теперь на месте работают горноспасательные подразделения. На данный момент известно о 48 пострадавших и 10 погибших.

На протяжении ночи спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных атак. К аварийно-спасательным работам дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений МЧС России. Психологи МЧС России оказывают необходимую психологическую помощь и всестороннюю поддержку пострадавшим и их близким, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео из Старобельска, на котором спасатели извлекают раненую студентку из-под обломков разрушенного общежития. На кадрах пострадавшая девушка просит помогать не ей, а спасти подругу.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что судьба 11 студентов колледжа в Старобельске, который был атакован ВСУ, все еще остается неизвестной. Он подтвердил, что спасатели всю ночь занимались разборов завалов.