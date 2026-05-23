23 мая 2026 в 10:55

Двое россиян выпали из резиновой лодки на Енисее и пропали

Спасатели ищут двух человек, выпавших из резиновой лодки на реке Большой Енисей в Туве, передает пресс-служба регионального МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку. В перевернувшейся лодке находились три человека.

Все они были без спасательных жилетов. Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег. Двух без вести пропавших человек — мужчину в возрасте 51 года и женщину 47 лет — ищут сотрудники центра ГИМС и полиции, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку во время паводка в Красноярском крае. По предварительной информации, моторную лодку на реке Большая Кеть начало быстро сносить в районе деревни Тархово Енисейского округа. На борту были двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

Также сообщалось, что две девочки утонули в пруду у деревни Отары в Марий Эл. Дети 12 и 6 лет находились у водоема без присмотра взрослых. По предварительной информации, оба ребенка не умели плавать.

