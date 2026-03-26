Тело мужчины с пакетом на голове нашли на берегу Енисея в Красноярске

В Красноярске на правом берегу Енисея обнаружили тело мужчины с пакетом на голове, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на очевидца. По его словам, рядом с трупом не было следов крови.

Тело нашли на улице Красноярский рабочий недалеко от дома № 160 в Свердловском районе. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее тело мужчины вытащили из Мойки в центре Санкт-Петербурга. Очевидцы рассказали, что на трупе был рюкзак. Они также предположили, что тело принадлежит рыбаку. Других подробностей пока нет.

До этого обнаружили тело убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. Его вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти. Его похитителя задержали после погони на трассе, он сознался в убийстве ребенка.