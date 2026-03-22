Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 11:18

Появилось видео с подъемом трупа из канала в центре Петербурга

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Тело мужчины вытащили из Мойки в центре Санкт-Петербурга, передает телеканал «78». Очевидцы рассказали, что на трупе был был рюкзак. Они также предположили, что тело принадлежит рыбаку. Других подробностей пока нет.

Ранее труп 17-летней девушки нашли на берегу Лахтинского Разлива в Петербурге. Следователи выяснили, что тело принадлежит пропавшей в декабре прошло года. Видимых телесных повреждений на теле погибшей не зафиксировали.

До этого обнаружили тело убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. Его вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти. Местные жители сначала заметили подозрительный бугорок и начали по нему стучать. Позже они поняли, что обнаружили рюкзак пропавшего ребенка. Похитителя задержали после погони на трассе, он сознался в убийстве ребенка.

Кроме того, в лесополосе под Петербургом нашли тело 17-летного юноши. Правоохранители заподозрили бывшую возлюбленную парня в подстрекательстве к его убийству. По версии следствия, школьница нашла нож для друга, который расправился с жертвой, расчленил и закопал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила новый населенный пункт под Сумами
Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину
Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта
Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма
Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?
Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах «Крокуса»
Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»
Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»
Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду
Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы
«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева
Камчатка начала уходить под воду после рекордных снегопадов
Роскосмос раскрыл время запуска «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33»
«Под дулами автоматов»: депутат о мобилизации в ВСУ с участием наемников
Автомобилист увел «добычу» из под носа военкомов и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.