Появилось видео с подъемом трупа из канала в центре Петербурга

Тело мужчины вытащили из Мойки в центре Санкт-Петербурга, передает телеканал «78». Очевидцы рассказали, что на трупе был был рюкзак. Они также предположили, что тело принадлежит рыбаку. Других подробностей пока нет.

Ранее труп 17-летней девушки нашли на берегу Лахтинского Разлива в Петербурге. Следователи выяснили, что тело принадлежит пропавшей в декабре прошло года. Видимых телесных повреждений на теле погибшей не зафиксировали.

До этого обнаружили тело убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. Его вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти. Местные жители сначала заметили подозрительный бугорок и начали по нему стучать. Позже они поняли, что обнаружили рюкзак пропавшего ребенка. Похитителя задержали после погони на трассе, он сознался в убийстве ребенка.

Кроме того, в лесополосе под Петербургом нашли тело 17-летного юноши. Правоохранители заподозрили бывшую возлюбленную парня в подстрекательстве к его убийству. По версии следствия, школьница нашла нож для друга, который расправился с жертвой, расчленил и закопал.