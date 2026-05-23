23 мая 2026 в 11:17

Турецкая разведка «организовала тур» палачам ИГ из другой страны

Разведка Турции вывезла из Сирии 10 причастных к терактам боевиков ИГ

Здание Национальной разведывательной организации Турции в Стамбуле Здание Национальной разведывательной организации Турции в Стамбуле Фото: Shutterstock/FOTODOM
Национальная разведывательная организация Турции (MIT) совместно с сирийской разведкой провела операцию в Сирии, в ходе которой были задержаны и вывезены 10 членов группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает TRT. По данным источника, все они причастны к подготовке и совершению терактов на территории Турции.

Среди задержанных оказались выходцы из Турции, ранее перебравшиеся в Сирию для вступления в ряды ИГ. Следствие установило их связь с терактами, произошедшими в турецких городах. Один из фигурантов контактировал с организаторами теракта на железнодорожном вокзале Анкары в 2015 году, жертвами которого стали 109 человек.

Остальные задержанные, по информации телеканала, работали в ИГ на боевых, медицинских и административных должностях. Во время допросов они рассказали, что действовали по указаниям командиров группировки, проходили подготовку и занимались вербовкой.

Ранее группа австралийских женщин и детей, связанных с ИГ, покинула лагерь Аль-Родж на северо-востоке Сирии и направляется в Австралию. Первой же точкой на их маршруте станет Дамаск.

