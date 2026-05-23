23 мая 2026 в 11:21

Захарова позвала журналистов в ЛНР после атаки ВСУ в Старобельске

Представитель МИД России Мария Захарова объявила об организации посещения места трагедии в Старобельске для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов. Дипломат в своем Telegram-канале назвала откровенной ложью выступление постпреда Латвии Саниты Павлюты-Десландес, которая, по ее словам, потеряла достоинство, заявляя в Совете Безопасности ООН, что удара ВСУ по колледжу якобы не было.

В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN отпуск не случится, — написала она.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 10. По его словам, всего пострадали 48 человек. Также остается неизвестным местонахождение 11 студентов, уточнил глава республики.

