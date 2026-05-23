Весенний блинный пирог с сыром и зеленью: слоистый, ароматный и очень вкусный — подаю к чаю и на ужин

Весенний блинный пирог с сыром и зеленью — это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежные, сытные закуски. Никакой возни — просто испек блины на кефире, переслоил начинкой из сыра и зелени, залил сметанно-яичной смесью и запек.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный пирог с хрустящей золотистой корочкой и ароматной начинкой из расплавленного сыра и свежей зелени. Блины делают его слоистым, а заливка — влажным и мягким. Идеален для завтрака, полдника или как закуска к супу.

Для приготовления вам понадобится: для блинов — 500 мл кефира, 2 яйца, 200 г муки, 1 ч. ложка соды, соль; для начинки — 200 г твердого сыра, 200 г творожного сыра, пучок укропа, пучок петрушки; для заливки — 2 яйца, 200 мл сметаны, соль, перец.

Испеките блины на кефире. Сыр натрите, творожный сыр смешайте с рубленой зеленью. В форму выкладывайте блин, смазывайте начинкой. Повторите слои. Смешайте яйца со сметаной, солью и перцем, залейте пирог. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот блинный пирог. Удивило то, что блины не размокли, а заливка сделала их сочными и нежными. Сыр и зелень добавили аромата, а корочка получилась хрустящей. Даже муж, который не любит запеканки, съел два куска. Кстати, вместо творожного сыра можно взять рикотту — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для весеннего меню!