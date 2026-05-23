Пиво, мука и маргарин — через 20 минут рассыпчатое печенье к чаю готово: удивите гостей необычным вкусом

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит необычную выпечку и хочет удивить гостей. Никакой возни — просто смешал, замесил, вырезал и испек.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое, нежное печенье с хрустящей корочкой и легким хмельным ароматом. Пиво делает тесто воздушным и слоистым, а маргарин — рассыпчатым. Идеально к чаю, кофе или как десерт для неожиданных гостей.

Для приготовления вам понадобится: 250 г маргарина, 3,5 стакана муки, 1 стакан светлого пива, 0,5 ч. ложки соли, сахар для посыпки.

Маргарин натрите на крупной терке, смешайте с мукой и солью в крошку. Влейте пиво, замесите мягкое тесто. Оставьте на 10 минут. Раскатайте в пласт толщиной 0,5 см, вырежьте печенье формочками. Выложите на противень с пергаментом, посыпьте сахаром. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте к чаю.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла это печенье на пиве. Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Печенье вышло рассыпчатым, с нежной текстурой и приятным хмельным ароматом, который совсем не чувствуется как пиво. Даже муж, который не любит выпечку, съел несколько штук. Кстати, вместо маргарина можно взять сливочное масло — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!