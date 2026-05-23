Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 10:30

Пиво, мука и маргарин — через 20 минут рассыпчатое печенье к чаю готово: удивите гостей необычным вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит необычную выпечку и хочет удивить гостей. Никакой возни — просто смешал, замесил, вырезал и испек.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое, нежное печенье с хрустящей корочкой и легким хмельным ароматом. Пиво делает тесто воздушным и слоистым, а маргарин — рассыпчатым. Идеально к чаю, кофе или как десерт для неожиданных гостей.

Для приготовления вам понадобится: 250 г маргарина, 3,5 стакана муки, 1 стакан светлого пива, 0,5 ч. ложки соли, сахар для посыпки.

Маргарин натрите на крупной терке, смешайте с мукой и солью в крошку. Влейте пиво, замесите мягкое тесто. Оставьте на 10 минут. Раскатайте в пласт толщиной 0,5 см, вырежьте печенье формочками. Выложите на противень с пергаментом, посыпьте сахаром. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте к чаю.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла это печенье на пиве. Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Печенье вышло рассыпчатым, с нежной текстурой и приятным хмельным ароматом, который совсем не чувствуется как пиво. Даже муж, который не любит выпечку, съел несколько штук. Кстати, вместо маргарина можно взять сливочное масло — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!

Проверено редакцией
Читайте также
Мука не нужна! Готовлю это печенье из чистых орехов — результат фантастичный
Общество
Мука не нужна! Готовлю это печенье из чистых орехов — результат фантастичный
Сочетание бекона и яблока затягивает: английские сконы — интересная выпечка на перекус
Общество
Сочетание бекона и яблока затягивает: английские сконы — интересная выпечка на перекус
Этот пирог с халвой сломал мой стереотип о выпечке — делюсь результатами эксперимента
Общество
Этот пирог с халвой сломал мой стереотип о выпечке — делюсь результатами эксперимента
Пружинит при нажатии: мягкое печенье на кефире — 20 минут в духовке, и можно ставить на стол
Общество
Пружинит при нажатии: мягкое печенье на кефире — 20 минут в духовке, и можно ставить на стол
Лаваш, 5 минут — и румяные конвертики с яйцом и зеленью: нежнее и сытнее сырников на завтрак
Общество
Лаваш, 5 минут — и румяные конвертики с яйцом и зеленью: нежнее и сытнее сырников на завтрак
печенье
выпечка
завтраки
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матч «Спартак» — «Краснодар»: когда пройдет, кто выиграет Кубок России
Лавров объяснил повышенный интерес Запада к Армении
Лавров назвал главную цель для укрепления позиций России в мире
Лавров раскрыл, кто пристально наблюдает за СВО
Лавров: в Евразии вовсю идет война нового типа
«Ценный пример»: Алиев о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Медведев намекнул Пашиняну на последствия выхода из ЕАЭС
Медведев посоветовал Пашиняну начинать искать замену российскому газу
Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может пройти в Крыму
Раскрыта новая деталь о погибших в шахте в Китае
«Архитекторы нового мира»: Запад забил тревогу после визита Путина в Китай
«Потерявшей достоинство»: Захарова подвела итоги Совбеза ООН по удару в ЛНР
Российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом
Стало известно о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ по ЛНР
Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая: замедление, когда заблокируют
Захарова позвала журналистов в ЛНР после атаки ВСУ в Старобельске
Два человека пропали без вести в результате схода лавины
Турецкая разведка «организовала тур» палачам ИГ из другой страны
Турецкий певец чуть не сгорел во время концерта в Измире
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.