Мука не нужна! Готовлю это печенье из чистых орехов — результат фантастичный

Раньше я презирал диетические печенья. Пресные, сухие, безвкусные. А это — другое. Оно хрустит, как нормальное. Оно тает, как песочное. Оно пахнет так, что соседи приходят в гости.

Что понадобится

100 г любых орехов (грецкие, миндаль, фундук), 1 белок, 1 ч. л. сахара, щепотка соли.

Как я готовлю

Духовку разогреваю до 150°C. Орехи короткими пульсами измельчаю в блендере до консистенции крупы (не в муку!). Белок с половиной щепотки соли взбиваю миксером 2-3 минуты в пышную пену.

Смешиваю измельченные орехи, взбитый белок и сахар до однородности. Чайной ложкой выкладываю массу на противень, застеленный пергаментом, придаю форму. Запекаю 30 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Орехи без муки — ну что там может быть? А оказалось — гениально просто и очень вкусно. Хрустит, тает, ореховый вкус чистый, без лишнего. Главное — не перебить орехи в блендере. Белок взбивал до крутых пиков — печенье получилось воздушным. Совет: не делайте печенье слишком толстым, иначе пропечется плохо. Лепешки должны быть 3-4 мм. И дайте им полностью остыть на противне — тогда они станут хрустящими.