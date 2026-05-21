Рецепт от греческого повара. Пирог-улитка со шпинатом и сыром: хрустящий, слоистый и очень вкусный — хватит на 2-3 дня

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сырно-шпинатные улитки, но не хочет покупать их в пекарне. Никакой возни — просто смешал начинку, завернул в тесто, свернул улиткой и испёк.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, слоистый пирог-улитка с сочной шпинатно-сырной начинкой, которая тает во рту. Фета и полутвёрдый сыр дают сливочную тягучесть, а шпинат — свежесть и пользу. Идеален к чаю, кофе или как сытный перекус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоёного теста, 400 г шпината (замороженного или свежего), 100 г феты, 100 г полутвёрдого сыра, 1 яйцо, 1 желток, соль, перец.

Шпинат разморозьте, отожмите и нарежьте. Смешайте с яйцом, натёртыми сырами и фетой. Тесто нарежьте полосками. На каждую выложите начинку, защипните края в «колбаску». Сверните спиралью на противне. Смажьте желтком. Выпекайте при 180°C 25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот греческий пирог-улитку. Удивило то, что начинка осталась сочной и не вытекла, а тесто пропеклось равномерно. Пирог получился очень сытным и ароматным — одной порции хватило на три дня. Даже муж, который не любит шпинат, ел с удовольствием. Кстати, вместо феты можно взять брынзу — вкус станет пикантнее. Рецепт настоящая находка для любителей быстрой и вкусной выпечки!

Проверено редакцией
