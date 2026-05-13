Сытный обед со шпинатом: 3 рецепта, про которые вы не знали

Шпинат — не просто листья для салата. Это источник железа и витамина К, а также клетчатки, полезной для перистальтики кишечника. Предлагаем вам 3 рецепта сытных обедов со свежим шпинатом: ничего лишнего — только максимум вкуса!

Паста со шпинатом и сыром рикотта

Сытный рецепт со шпинатом и сыром, когда нет времени стоять у плиты. Рикотта делает соус воздушным, а шпинат — бархатистым.

Ингредиенты на 2 порции:

паста (перья или феттучини) — 180 г;

шпинат свежий — 120 г;

сыр рикотта — 100 г;

пармезан (тертый) — 30 г;

чеснок — 1 зубчик (5 г);

масло оливковое — 10 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление (20 минут):

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния альденте. Слейте почти всю воду, оставив примерно 30 мл. На сковороде разогрейте масло, слегка обжарьте чесночный зубчик (30 секунд), после чего удалите чеснок. Отправьте в сковороду шпинат. Тушите на среднем огне 2 минуты до уменьшения объема в 3 раза. Введите рикотту и 30 мл сохраненной воды. Перемешайте до однородности. Это наш соус. Выложите пасту в сковороду, добавьте пармезан. Перемешайте. При необходимости добавьте еще немного воды.

Калорийность на 100 г: 185 ккал.

Полезные свойства: рикотта — источник белка, а шпинат — кладезь витамина С.

Куриные котлеты со шпинатом в сливочном соусе

Те самые котлеты, которые остаются сочными даже на следующий день. Секрет успеха — шпинат со сливочным соусом.

Ингредиенты на 2 порции (6 котлет):

филе куриное — 400 г;

шпинат свежий — 100 г (или 50 г замороженного);

яйцо — 1 шт.;

лук репчатый — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по 3 г;

мука для панировки — 30 г.

Для соуса:

сливки 20% — 150 мл;

шпинат — 50 г;

твердый сыр (например, гауда) — 40 г;

мускатный орех — на кончике ножа.

Приготовление (35 минут):

Шпинат (100 г) пробейте блендером с луком и чесноком в кашицу. Смешайте куриный фарш, яйцо, шпинатную кашицу, соль и перец. Сформируйте 6 котлет, обваляйте в муке. Обжарьте котлеты по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Для соуса: в той же сковороде нагрейте сливки, добавьте 50 г шпината и тертый сыр. Тушите 2 минуты до загустения. Добавьте мускат. Залейте котлеты соусом, томите под крышкой 5 минут.

Калорийность на 100 г: 197 ккал.

Полезные свойства: котлеты со шпинатом под сливочным соусом богаты магнием, полезным для мышц, и витамином А для зрения и состояния кожи.

Запеканка из картофеля со шпинатом и яйцом

Бюджетный сытный обед из того, что есть в холодильнике. Не течет, держит форму, вкусен в горячем и холодном виде.

Ингредиенты на форму 20х20 см:

картофель — 500 г;

шпинат свежий — 200 г;

яйца — 3 шт.;

сметана 15% — 100 г;

сыр моцарелла (или любой плавящийся) — 80 г;

лук репчатый — 80 г;

растительное масло — 10 г;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление (50 минут, из них 35 минут — духовка):

Картофель нарежьте кружками толщиной 3 мм, отварите 5 минут в кипящей воде (не до готовности). Лук обжарьте до прозрачности (2 минуты). Добавьте шпинат, тушите 3 минуты. Влага должна выпариться. Яйца взбейте со сметаной и солью. Добавьте остывший шпинат с луком. В форму, смазанную маслом, выложите слой картофеля, затем половину яично-шпинатной смеси, снова картофель и оставшуюся смесь. Сверху посыпьте тертой моцареллой. Запекайте при 180 градусах 35 минут до золотистой корочки.

Калорийность на 100 г: 164 ккал

Полезные свойства: картофель — источник калия, а шпинат — кладезь фолатов, вместе образуют полезный для сердца дуэт.

Шпинат не обманывает: он действительно делает блюда объемнее, сочнее и полезнее. Все 3 перечисленных нами блюда сохраняют максимум питательных веществ, потому что шпинат подвергается минимальной термической обработке. Выбирайте по настроению — и ваш обед перестанет быть скучным.

