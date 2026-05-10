Каннеллони со шпинатом и сыром — звучит сложно, а готовится проще, чем пицца. Нежный соус и хрустящая корочка

Классика итальянской кухни, которая редко появляется на наших столах. И зря. Секрет успеха прост: правильная начинка из рикотты и шпината, домашний бешамель и томатная подушка. Сделайте это один раз — и рецепт навсегда поселится в вашей кулинарной книге.

Что понадобится

Шпинат — 300 г, рикотта — 250 г, каннеллони — 12–14 шт., твердый сыр — 100 г, помидоры — 3 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло сливочное — 50 г, мука — 2 ст. л., молоко — 500 мл, масло оливковое — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, мускатный орех — 1/4 ч. л.

Как готовлю

Шпинат перебираю, тщательно промываю и дважды обдаю крутым кипятком. Даю остыть, мелко рублю и смешиваю с рикоттой, солю и перчу. Для белого соуса в сотейнике растапливаю сливочное масло, обжариваю муку до легкого золотистого цвета и тонкой струйкой вливаю молоко, постоянно помешивая венчиком.

Приправляю солью, перцем и мускатным орехом, варю до загустения, пока пузыри на поверхности не начнут громко лопаться. Помидоры разрезаю пополам, удаляю семена и жидкую сердцевину, мякоть нарезаю кубиками.

Лук и чеснок рублю, обжариваю на оливковом масле 3 минуты, добавляю помидоры, тушу еще 5 минут на слабом огне. Духовку разогреваю до 200 °С. Начиняю трубочки каннеллони рикоттой со шпинатом и укладываю их в один слой в форму для запекания.

Сверху распределяю томатную зажарку, заливаю белым соусом и обильно посыпаю тертым твердым сыром. Запекаю 30 минут. Перед подачей даю блюду отдохнуть 10 минут, чтобы порции не разваливались.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
