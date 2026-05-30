Крем-суп из кабачков: всего 20 минут, и можно подавать на обед — ароматный, сытный, без мяса

Крем-суп из кабачков — это быстрый, питательный и невероятно нежный суп с многогранным вкусом, на приготовление которого тратится не больше 20 минут. Идеально для летнего обеда.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 3–4 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 1 плавленый сырок, соль, перец, растительное масло, сухарики для подачи.

Рецепт: лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде до мягкости. Переложите в кастрюлю. Добавьте нарезанные кубиками картофель и кабачки. Влейте воду так, чтобы она не накрывала овощи (кабачки дополнительно дадут сок).

Варите до готовности овощей (15 минут). Добавьте плавленый сырок, соль, перец, перемешайте. Снимите с огня и взбейте блендером до однородной консистенции. Подавайте с сухариками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачковый суп и обратила внимание, что блюдо получается с бархатистой структурой. Чтобы плавленый сырок хорошо разошелся, его лучше перед добавлением в кастрюлю натереть на терке или нарезать на кусочки.

Проверено редакцией
