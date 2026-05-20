Кабачки в подливке: неузнаваемый сливочный вкус — никто не догадается, что у вас в сковородке

Кабачок — дешевый и доступный овощ, но многие жалуются, что он пресный и водянистый. Однако есть способ полностью преобразить его вкус — приготовить кабачки с ароматной сметанной подливой.

Этот рецепт превращает обычный кабачок в невероятно сочное, нежное и аппетитное блюдо, которое не стыдно подать даже гостям. Никто не догадается, что у вас в сковородке.

Ингредиенты: 3 средних кабачка, 2 головки лука, 1 морковь, 4 ст. л. сметаны 20%, 4 зубчика чеснока, 1 ст. л. крахмала, 300 мл воды, соль, черный перец, паприка и другие специи по желанию, зелень для подачи.

Рецепт: кабачки нарежьте полукружьями толщиной около 1 см и обжарьте до золотистой корочки. Переложите их на отдельную тарелку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите и обжарьте до мягкости. Добавьте чеснок и специи.

В миске смешайте воду, сметану и крахмал. Влейте эту смесь к овощам. Посолите. Верните кабачки в сковороду. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 5–7 минут, чтобы кабачки пропитались соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить кабачки в подливке и отметила, что это отличный гарнир для мяса, рыбы и котлет. Главное, после того как вы вернули кабачки в сковородку, не тушить долго, чтобы они не превратились в кашу.

