19 мая 2026 в 19:20

Мясная сковородка: горячее из курицы и картошки — все сбегутся на кухню на этот запах

Мясная сковородка — это тот идеальный случай, когда не нужно мыть гору посуды, а получается полноценное горячее на всю семью. Сытное, простое и ароматное — именно так и должна выглядеть настоящая домашняя кухня.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 6-7 картофелин, 2 головки репчатого лука, 1 морковь, 2 болгарских перца, 2 зубчика чеснока, пучок зелени, масло растительное для жарки, соль и черный перец по вкусу, специи по желанию.

Способ приготовления: курицу нарежьте, посолите и поперчите. Обжарьте на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте полосками. Добавьте лук к курице, обжаривайте 2 минуты, затем добавьте морковь и перец, жарьте еще 5 минут.

Картофель нарежьте крупными дольками, отправьте в сковороду. Влейте полстакана воды, добавьте специи. Накройте сковороду крышкой и тушите 25–30 минут. За 5 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок. Снимите сковороду с огня, посыпьте блюдо зеленью.

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить ужин по этому рецепту. По ее мнению, подавать такое блюдо лучше прямо в сковороде, поставив ее в центр стола, чтобы каждый брал добавку сам.

