В ресторанах такое не подают, а зря: рыба с картошкой по-королевски — из минтая и хека одинаково вкусно

Рыба с картошкой в духовке по-королевски — это домашнее блюдо, которое насыщает до отвала и одинаково вкусно получается с минтаем и хеком.

Нежная рыба с овощами, прослоенная картофелем и запеченная под майонезной корочкой, — что может быть лучше? Такую вкуснятину даже в ресторанах не найдете.

Для приготовления понадобится: 500 г филе минтая или хека, 1 кг картофеля, 2 луковицы, 2 моркови, 100 г майонеза, 100 г твердого сыра (по желанию), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: картофель отварите до готовности. Лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте нарезанное кусочками филе рыбы, посолите, поперчите, жарьте 5–7 минут. Форму для запекания смажьте маслом.

Натрите на терке половину отварного картофеля, разровняйте. Сверху распределите рыбу с зажаркой. Затем натрите сверху оставшийся картофель. Смажьте майонезом, посыпьте тертым сыром (если используете). Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

