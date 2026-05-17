Вместо капусты и перцев беру лук и фарширую его лепестки: соган-долма — блюдо турецкой кухни

Соган-долма — это турецкое блюдо, которое по вкусу напоминает голубцы, но вместо капусты фарш заворачивается в нежные, сладковатые лепестки репчатого лука.

Ароматный мясной фарш с рисом в луковой оболочке, тушенный в томатном соусе, получается невероятно сочным и вкусным.

Для приготовления понадобится: 4–5 крупных луковиц, 400 г мясного фарша, 0,5 стакана риса, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, зелень, растительное масло.

Рецепт: у луковиц срежьте верхушку. Опустите в кипящую воду на 3–5 минут, затем разберите на лепестки. Рис отварите до полуготовности. Смешайте фарш, рис, соль, перец и паприку. На каждый луковый лепесток выложите ложку начинки, сверните.

Выложите долму в сковороду. В миске смешайте томатную пасту с 1,5 стаканами воды, залейте долму. Тушите под крышкой на медленном огне 30–35 минут. Подавайте с зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить соган-долму и была удивлена, что после тушения в соусе лук приобретает особый вкус, он совсем не походит на вареный лук, который многие так не любят.

