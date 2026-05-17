Добавила творог в начинку — и в духовку. Через 30 минут подаю нежнейшие мясные стожки

Фото: D-NEWS.ru
Самые сочные не-котлеты в духовке — мясные стожки с начинкой из овощей, сметаны, сыра и творога. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сочное, нежное мясо, но устал от обычных котлет. Никакой возни с панировкой и жаркой на сковороде — просто слепил гнезда с начинкой и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные мясные стожки с хрустящей корочкой и невероятно сочной, ароматной начинкой из пассерованных овощей, сметаны, расплавленного сыра и творога. Творог — главный секрет нежности: он делает блюдо кремовым, увеличивает содержание белка и кальция.

Овощи придают сочность, сыр — тягучесть, а сметана — бархатистость. Идеальны для обеда, ужина или как горячее на праздничном столе. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: для начинки — 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 помидор, 2 ст. л. сметаны, 50 г сыра, 50 г творога, пучок зелени, 1 вареное яйцо, соль, перец; для основы — 500 г фарша (свинина + говядина), 0,5 луковицы, 1 яйцо, 0,5 ч. л. паприки, соль, перец.

Лук, морковь, чеснок обжарьте, добавьте помидор, тушите. Смешайте с творогом, сметаной, яйцом, сыром, зеленью. Смешайте фарш с луком, яйцом, паприкой. Сформируйте плоские котлеты с бортиками, выложите начинку. Запекайте при 180 °C 25–30 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти мясные стожки. Даже без панировки они держали форму. Кстати, вместо помидора можно взять болгарский перец — свежесть будет еще ярче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
ужины
фарш
Мария Левицкая
