Мясо по-грузински с мёдом и специями: сочное, ароматное и тает во рту — без возни с мангалом

Ароматное мясо по-грузински — шикарный рецепт, который не уступает шашлыку на природе. Это гениально простой способ приготовления сочного и мягкого мяса в духовке для тех, кто любит грузинскую кухню, но не хочет возиться с мангалом.

Никакой сложной подготовки — просто нарезал мясо, добавил мёд, лимон, специи и зелень, замариновал и отправил в духовку. Получается обалденная вкуснятина: нежное сочное мясо с карамелизированной корочкой, пропитанное ароматом мёда, лимона и пряных грузинских трав (хмели-сунели, базилика, кинзы).

Оно буквально тает во рту, а сметана при запекании делает его особенно мягким и бархатистым. Идеально для ужина с картофелем, рисом или овощным салатом. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 1 кг мяса (свинина или говядина), 2 ст. ложки мёда, 0,5 лимона, 1 ст. ложка сметаны, специи и зелень: хмели-сунели, укроп, петрушка, кинза, розмарин, базилик, соль, чёрный перец по вкусу. Мясо нарежьте средними кусками. Зелень порубите, из лимона выдавите сок.

Смешайте мясо с зеленью, лимонным соком, мёдом, специями и солью. Уберите в холодильник на 2–3 часа. Добавьте сметану, перемешайте. Выложите на противень. Запекайте при 180 °C 45–60 минут. Подавайте с любимым гарниром.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить мясо по-грузински. Даже говядина стала тающей. Кстати, вместо свинины можно взять баранину — вкус будет ещё насыщеннее. Находка, а не рецепт!

