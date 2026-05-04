Баклажаны, чеснок и грецкие орехи — через 20 минут закуска под шашлык готова: пикантнее сациви и ароматнее любой аджики

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт грузинской закуски, которая превращает обычный шашлык в настоящее застолье. Никакой варки, никакой сложной нарезки — баклажаны запекаются в духовке или на сковороде, затем смешиваются с ароматными орехами и пряностями. Получается обалденная вкуснятина: нежные, чуть дымные ломтики баклажанов, пропитанные пикантным орехово-чесночным соусом с яркой ноткой кинзы и хмели-сунели.

Закуска напоминает классическое сациви, но готовится в разы быстрее и из более доступных продуктов. Орехи придают ей сытность и бархатистую текстуру, чеснок — остроту и аромат, а свежая зелень делает ее летней и невероятно аппетитной. Эта закуска идеально подходит к шашлыку, жареному мясу или просто на хлеб как намазка. Гости будут в восторге и обязательно попросят рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 средних баклажана, 100 г грецких орехов, 3–4 зубчика чеснока, пучок кинзы (или петрушки), 2 ст. ложки гранатового или яблочного уксуса, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, хмели-сунели по вкусу. Баклажаны вымойте, обсушите. Нарежьте кружками толщиной около 1 см. Посолите с двух сторон, оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистой корочки. Или запеките в духовке при 200°C 15–20 минут.

Орехи измельчите в блендере или порубите ножом не в муку, а мелкими кусочками. Чеснок пропустите через пресс. Кинзу мелко порубите. В миске смешайте орехи, чеснок, кинзу, уксус, масло, хмели-сунели, соль и перец. Если соус густой, добавьте 2–3 ст. ложки воды. Перемешайте. Каждый кружок баклажана обильно смажьте ореховой пастой. Выложите закуску на тарелку, посыпьте гранатовыми зернами или зеленью. Дайте настояться 10–15 минут — и подавайте к шашлыку.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
