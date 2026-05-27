27 мая 2026 в 17:00

Молодая капуста, томаты и сыр: все смешала — и вкусная закуска на столе. Хоть к картошечке, хоть к мясу

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие, хрустящие салаты. Никакой возни — просто нашинковал капусту, нарезал помидоры и сыр, добавил зелёный лук и заправил йогуртом.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая капуста, нежные помидоры, пикантный сыр и ароматный зелёный лук в лёгкой йогуртовой заправке. Салат получается сытным, но лёгким. Идеален к мясу, картошке или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой белокочанной капусты, 2 помидора, 100 г твёрдого сыра, пучок зелёного лука, греческий йогурт, соль по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками. Помидоры нарежьте дольками, сыр — кубиками, лук мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте йогуртом, посолите по вкусу. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот капустный салат. Удивило то, что он получился очень сочным и хрустящим, несмотря на простые ингредиенты. Сыр добавил пикантности, а йогуртовая заправка сделала его лёгким. Даже без майонеза салат оказался очень вкусным. Кстати, вместо греческого йогурта можно взять сметану — вкус станет нежнее. Рецепт настоящая находка для летнего обеда!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
