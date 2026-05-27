Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 14:30

Смешала шампиньоны и один огурчик — через 15 минут подаю салат «Летний вечер» с чесночной заправкой. Объедение, не меньше

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит легкие и быстрые блюда. Никакой возни — просто обжарил грибы, нарезал огурец, яйца и зелень, смешал с йогуртовой заправкой.

Получается обалденная вкуснятина: сочные шампиньоны, хрустящий огурец, нежные яйца и ароматная зелень в пикантной чесночной заправке. Салат получается сытным, но легким. Идеален к мясу, картошке или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 300 г шампиньонов, 3 яйца, 1 огурец, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 3 ст. ложки греческого йогурта, 1 зубчик чеснока, соль, перец.

Грибы нарежьте пластинами и обжарьте до золотистого цвета. Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками. Огурец нарежьте соломкой. Зелень мелко порубите. Для заправки смешайте йогурт с измельченным чесноком, солью и перцем. Соедините все ингредиенты, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот летний салат. Удивило то, что шампиньоны добавили сытности, а йогуртовая заправка сделала его легким. Даже без майонеза салат получился очень вкусным. Кстати, вместо шампиньонов можно взять вешенки — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!

Проверено редакцией
Читайте также
Кабачки не жарю, запекаю в омлетной заливке — через 20 минут нежная запеканка с хрустящей корочкой
Общество
Кабачки не жарю, запекаю в омлетной заливке — через 20 минут нежная запеканка с хрустящей корочкой
Готовим мороженое из сливок и сгущенки за 5 минут: 3 беспроигрышных рецепта
Семья и жизнь
Готовим мороженое из сливок и сгущенки за 5 минут: 3 беспроигрышных рецепта
Сварил мисо-рамен с вешенками по этому рецепту и понял, что мясо мне больше не нужно
Общество
Сварил мисо-рамен с вешенками по этому рецепту и понял, что мясо мне больше не нужно
Грибной сезон открыт: что собирать в Подмосковье и что обойти стороной
Семья и жизнь
Грибной сезон открыт: что собирать в Подмосковье и что обойти стороной
Не верил, что макароны и рыба могут быть закуской, но этот салат сломал мой скептицизм
Общество
Не верил, что макароны и рыба могут быть закуской, но этот салат сломал мой скептицизм
рецепты
грибы
салаты
капуста
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о любимых местах для отдыха
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев рассказал, что дрон ВСУ оставил в Севастополе
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана в России встретился с замглавы Минобороны Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.