Смешала шампиньоны и один огурчик — через 15 минут подаю салат «Летний вечер» с чесночной заправкой. Объедение, не меньше

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит легкие и быстрые блюда. Никакой возни — просто обжарил грибы, нарезал огурец, яйца и зелень, смешал с йогуртовой заправкой.

Получается обалденная вкуснятина: сочные шампиньоны, хрустящий огурец, нежные яйца и ароматная зелень в пикантной чесночной заправке. Салат получается сытным, но легким. Идеален к мясу, картошке или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 300 г шампиньонов, 3 яйца, 1 огурец, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 3 ст. ложки греческого йогурта, 1 зубчик чеснока, соль, перец.

Грибы нарежьте пластинами и обжарьте до золотистого цвета. Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками. Огурец нарежьте соломкой. Зелень мелко порубите. Для заправки смешайте йогурт с измельченным чесноком, солью и перцем. Соедините все ингредиенты, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот летний салат. Удивило то, что шампиньоны добавили сытности, а йогуртовая заправка сделала его легким. Даже без майонеза салат получился очень вкусным. Кстати, вместо шампиньонов можно взять вешенки — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!