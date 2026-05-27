Не верил, что макароны и рыба могут быть закуской, но этот салат сломал мой скептицизм

Многие думают, что паста-салат — это скучно. Но я добавляю в него лосось с гриля и взрывную заправку, и блюдо исчезает за минуту.

Ингредиенты

Фарфалле — 200 г, филе лосося — 300 г, помидоры черри — 150 г, огурцы — 1 шт, зеленый горошек — 100 г, копченая паприка — 1 ч. л., сушеный чеснок — 0.5 ч. л., душистый перец — 0.25 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, для заправки: оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., дижонская горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала варю фарфалле до состояния аль денте, как написано на пачке, и бланширую горошек в кипятке минуту — он остается хрустящим. Тем временем взбиваю в блендере заправку: масло, лимон, горчицу, мед, соль — она должна быть эмульгированной.

Натираю лосося паприкой, чесноком и перцем, смазываю маслом и кидаю на гриль кожей вверх на 3 минуты, затем переворачиваю еще на 5. Нарезаю огурец кружками, черри — пополам, смешиваю все в салатнике с макаронами и горошком, поливаю заправкой. Разбираю лосося на куски, добавляю сверху — и готово, можно есть ложкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня удивило, как быстро все собралось — буквально 30 минут, и на столе полноценный ужин. Заправка на основе лимона и оливкового масла не перебивает вкус лосося, а только подчеркивает его. Советую использовать остатки вчерашней запеченной рыбы — так салат получается еще ароматнее. Хранится в холодильнике сутки, не теряя свежести.