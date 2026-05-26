Сварил мисо-рамен с вешенками по этому рецепту и понял, что мясо мне больше не нужно

Я обожаю мясные бульоны, но этот овощной рамен с вешенками переиграл всех. Мисо и арахисовая паста дают такую глубину, что мясо просто не нужно.

Ингредиенты

Лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., имбирь свежий — 20 г, вешенки — 200 г, эдамаме замороженные — 100 г, кукуруза консервированная — 100 г, мисо-паста — 2 ст. л., арахисовая паста — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., бульон овощной — 1,5 л, лапша рамен — 200 г, соль — по вкусу, лук зеленый — 2–3 пера, кунжут — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук, морковь режу тонкой соломкой, имбирь тру на терке. Пассерую эту троицу на растительном масле 4 минуты — аромат сразу взрывает кухню. Перекладываю в миску, даю чуть остыть. Добавляю вешенки пластинками, эдамаме, кукурузу, мисо и арахисовую пасту. Перемешиваю, упаковываю в пакет и в морозилку.

Тем временем довожу овощной бульон до кипения, кидаю замороженную заготовку, варю 10 минут. Закидываю лапшу и варю еще 2–3 минуты. Солю, разливаю по тарелкам, посыпаю зеленым луком и кунжутом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Бульон получился таким насыщенным, что я готов есть его ложкой, а вешенки дали ту самую «мясную» текстуру. Советую добавить побольше арахисовой пасты — она делает вкус бархатистым.