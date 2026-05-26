Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 15:56

Сварил мисо-рамен с вешенками по этому рецепту и понял, что мясо мне больше не нужно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Я обожаю мясные бульоны, но этот овощной рамен с вешенками переиграл всех. Мисо и арахисовая паста дают такую глубину, что мясо просто не нужно.

Ингредиенты

Лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., имбирь свежий — 20 г, вешенки — 200 г, эдамаме замороженные — 100 г, кукуруза консервированная — 100 г, мисо-паста — 2 ст. л., арахисовая паста — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., бульон овощной — 1,5 л, лапша рамен — 200 г, соль — по вкусу, лук зеленый — 2–3 пера, кунжут — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук, морковь режу тонкой соломкой, имбирь тру на терке. Пассерую эту троицу на растительном масле 4 минуты — аромат сразу взрывает кухню. Перекладываю в миску, даю чуть остыть. Добавляю вешенки пластинками, эдамаме, кукурузу, мисо и арахисовую пасту. Перемешиваю, упаковываю в пакет и в морозилку.

Тем временем довожу овощной бульон до кипения, кидаю замороженную заготовку, варю 10 минут. Закидываю лапшу и варю еще 2–3 минуты. Солю, разливаю по тарелкам, посыпаю зеленым луком и кунжутом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Бульон получился таким насыщенным, что я готов есть его ложкой, а вешенки дали ту самую «мясную» текстуру. Советую добавить побольше арахисовой пасты — она делает вкус бархатистым.

Проверено редакцией
Читайте также
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Общество
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Общество
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Натираю кабачок на терке — и в духовку, через 30 минут подаю сочные рулетики с куриной начинкой: пальчики оближешь
Общество
Натираю кабачок на терке — и в духовку, через 30 минут подаю сочные рулетики с куриной начинкой: пальчики оближешь
Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот
Общество
Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот
Тру огурец и редис на терке: летние бутерброды получаются такими вкусными, что хочется готовить каждый день
Общество
Тру огурец и редис на терке: летние бутерброды получаются такими вкусными, что хочется готовить каждый день
Общество
рецепты
еда
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В делегацию РФ на визит Путина в Казахстан вошли более 30 человек
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Путин назначил посла в Гамбии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.