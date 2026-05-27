Storm Shadow над Крымом, удар по Таганрогу, шпионка: ВСУ атакуют РФ 27 мая

В ночь на 27 мая над территорией России сбили 140 украинских беспилотников. ВСУ обстреляли ракетами Таганрог и Севастополь, есть пострадавшие. В Крыму получило повреждения здание Южного управления Центрального банка. Энергодар подвергся массированной атаке противника. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 27 мая сбили над Россией 140 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА уничтожили в восьми регионах: в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и в Крыму. Кроме того, часть дронов была сбита над акваториями Черного и Азовского морей.

В Курской области за минувшие сутки сбили 51 украинский беспилотник, также были зафиксированы 82 артиллерийских обстрела отселенных районов. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Рыльске противник атаковал неработающую заправку, в результате чего фасад и окна получили повреждения. В селе Крупец загорелась крыша недействующей школы. Кроме того, ВСУ дважды атаковали здание с библиотекой и магазином.

«В результате удара ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного — акубаротравма. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» — написал Хинштейн.

Энергодар в Запорожской области в ночь на 27 мая подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, рассказала журналистам директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Зафиксированы атаки FPV-дронов, а также несколько сбросов с тяжелых гексакоптеров типа „Баба-яга“. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации», — уточнила она.

Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на машину в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Раненому оказывают необходимую помощь, его автомобиль был сильно поврежден.

Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Шебекинском округе между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина получил ожоги ягодичной области и ушибы руки», — говорится в сообщении.

Два человека погибли за сутки в результате атак ВСУ на Херсонскую область, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, пострадали 14 мирных жителей. Уточняется, что в результате атак были повреждены административное здание и торговые павильоны в Великих Копанях. Кроме того, повреждения получили жилые дома в Малой Лепетихе, Гладковке и Раденске.

Девять сотрудников МЧС пострадали при ударах Вооруженных сил Украины по Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали Севастополь и Таганрог

В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, силы ПВО сбили более 20 беспилотников и, предположительно, ракеты Storm Shadow. Военные поразили основные цели в районе Северной стороны, мыса Фиолент, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Во время ночной воздушной атаки были повреждены жилые дома и здание Южного управления Центрального банка, где загорелась крыша, сообщил Развожаев. В соседних домах взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

На Ластовой площади из-за ударной волны был поврежден восьмиэтажный многоквартирный дом. У здания посечены фасад, окна и балконы. По предварительной информации, в районе улицы Гоголя ракета попала в административное здание, которое давно не использовалось. В близлежащих жилых домах выбило окна, два человека пострадали.

«По ситуации на Гоголя: к сожалению, выяснилось, что есть два пострадавших человека — это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил губернатор.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Две женщины получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Глава региона добавил, что раненым оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Слюсарь заявил, что утром 27 мая в ходе отражения воздушной атаки в Таганроге была уничтожена ракета. По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей. После воздушной атаки комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в Таганроге локального режима ЧС, сообщила глава города Светлана Камбулова.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Жительница Запорожья отправилась в колонию за сотрудничество с ВСУ

Жительницу Запорожской области приговорили к 14 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ, сообщила пресс-служба областного суда. Обвиняемая передавала противнику данные о военных РФ. Особый интерес у украинской стороны вызывали сведения об авиации, отмечается в заявлении.

По данным судебной инстанции, с мая 2023 года по октябрь 2024-го женщина передавала врагу информацию о передвижении военной техники, включая танки, БМП, МТ-ЛБ, БТР, а также гражданские автомобили. Кроме того, обвиняемая предоставляла ВСУ сведения о местоположении вертолетов и самолетов.

Как военные ВСУ атаковали сослуживцев

Военные украинских заградотрядов убили сослуживцев, открыв по ним огонь из артиллерийских орудий в селе Гранов Харьковской области, заявил журналистам источник в российских силовых структурах.

«В селе Гранов командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, убив собственных военнослужащих из артиллерийских орудий», — отметил источник.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Он уточнил, что это уже не первый подобный случай, произошедший в районе Гранова. По данным силовиков, 19 мая военные заградотрядов ВСУ с помощью беспилотников убили дезертировавших сослуживцев.

Читайте также:

Прорыв обороны в Сумах и «конвульсии» Украины: новости СВО к утру 27 мая

Прорыв обороны ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 27 мая

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 мая