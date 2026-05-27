Рой дронов ВСУ обрушился на Энергодар

Город Энергодар в Запорожской области этой ночью перенес массированную атаку со стороны ВСУ, рассказала ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, под удар попали энергетические объекты и жилые дома.

Зафиксированы атаки FPV-дронов, а также несколько сбросов с тяжелых гексакоптер типа «Баба-яга». Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации, — сказала Яшина.

Как уточнили на ЗАЭС, в результате атаки в городе пропала связь, в части домов зафиксированы перебои с электричеством. Как добавила Яшина, пострадавших нет, все профильные службы устраняют последствия налета.

Ранее в Энергодаре в результате атаки беспилотника погиб человек. Дрон ударил по автомобилю с мирным жителем за рулем.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак беспилотников ВСУ в ДНР погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 15 человек пострадали, среди них оказались четверо несовершеннолетних, добавил он.