27 мая 2026 в 10:23

Психолог дал советы, как оставаться продуктивным и при этом не выгореть

Психолог Сибирский: во избежание выгорания нужно своевременно расслабляться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во избежание выгорания и для сохранения продуктивности нужно своевременно расслабляться и качественно отдыхать, посоветовал в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Артемий Сибирский. По его словам, никакой «чудо-пилюли» от профессионального истощения не существует, поэтому важно заботиться о себе и разрешать себе развлечения.

Чем больше идет нагрузка на мозг, тем быстрее приходит выгорание — и это неизбежно. У кого-то в зависимости от физиологических особенностей это займет больше времени, а у кого-то оно случится молниеносно. Единственная рекомендация для предотвращения выгорания — давать себе время на отдых, развлечения, досуг. То, чем мы занимаемся, будь то работа, бизнес или серьезное увлечение, не должно быть единственной сферой нашей жизни, — подчеркнул Сибирский.

Он отметил, что у человека должно быть время для личных раздумий, помимо мыслей о работе. По мнению эксперта, порой важно «позаниматься ничем» — это на первый взгляд бесполезное времяпрепровождение на самом деле отлично снимает внутреннее напряжение.

Ранее невролог Дмитрий Макаров рассказал, что хронический стресс, постоянная тревожность, недосып, сидячий образ жизни и чрезмерное использование гаджетов начинают медленно разрушать здоровье уже после 30 лет. Другим негативным фактором он назвал информационный шум.

