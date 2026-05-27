27 мая 2026 в 10:55

Мужчину задержали за оправдание терроризма в Сети

ФСБ задержала в Ленобласти мужчину за оправдание терроризма в Сети

Житель Ленинградской области задержан и заключен под стражу за оправдание терроризма и экстремизма в Сети, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и области в МАКСе. Мужчина 1977 года рождения размещал комментарии в антироссийских чатах.

УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1977 г. р., причастного к публичному оправданию экстремизма и терроризма посредством сети Интернет. <…> Лицо, причастное к данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее Одинцовский городской суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в публичном оправдании терроризма из-за комментария в интернете. Фигуранта отправили в СИЗО до 21 июня 2026 года.

До этого в Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, его подозревают в оправдании терроризма. По информации ФСБ, мужчина неоднократно оставлял в Сети комментарии, в которых оправдывался теракт против генерала-лейтенанта Ярослава Москалика.

