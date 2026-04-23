23 апреля 2026 в 13:36

Россиянин оставил в мессенджере спорный комментарий и угодил за решетку

Одинцовский городской суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в публичном оправдании терроризма из-за комментария в интернете, сообщили в пресс-службе региональных судов общей юрисдикции. Фигуранта отправили в СИЗО на два месяца — до 21 июня.

Одинцовским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шакиржанова Т.Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, c использованием сети Интернет), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 7 марта 2025 года обвиняемый оставил в одном из мессенджеров комментарий, в котором, согласно заключению экспертов, содержалось публичное оправдание терроризма. О чем именно говорилось в публикации, не уточняется.

Ранее в Адыгее следователи завели уголовное дело в отношении подростка, который подозревается в оправдании терроризма. Причиной стал видеоролик, где обвиняемый открыто одобрил последствия ракетного удара по жилым домам и машинам в одном из населенных пунктов.

