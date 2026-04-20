Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 11:05

Подросток поддержал ракетные удары по жилым домам и оказался под следствием

В Адыгее подростка обвинили в оправдании терроризма

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Адыгее следователи завели уголовное дело в отношении подростка, который подозревается в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Адыгея. Причиной стал видеоролик, опубликованный им в соцсетях, где обвиняемый открыто одобрил последствия ракетного удара по жилым домам и машинам в одном из населенных пунктов, передает ТАСС.

Установлено, что в январе местный житель, находясь в одном из населенных пунктов Адыгеи, используя интернет, разместил в соцсети <...> видеоролик, в котором зафиксированы последствия разрушительного ракетного удара <...>, открыто оправдывал действия террористов и дал положительную оценку последствиям ракетного удара, — сказано в сообщении.

Дело возбуждено по материалам сотрудников УФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом. Подростку предъявлено обвинение, ему запретили определенные действия до завершения следствия.

Ранее журналистку и бывшего редактора федерального СМИ, призывавшую «бомбить Москву», обвинили в публичных призывах к терроризму и отправили в следственный изолятор в Калуге. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Регионы
Россия
Адыгея
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.