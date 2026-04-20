Подросток поддержал ракетные удары по жилым домам и оказался под следствием В Адыгее подростка обвинили в оправдании терроризма

В Адыгее следователи завели уголовное дело в отношении подростка, который подозревается в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Адыгея. Причиной стал видеоролик, опубликованный им в соцсетях, где обвиняемый открыто одобрил последствия ракетного удара по жилым домам и машинам в одном из населенных пунктов, передает ТАСС.

Установлено, что в январе местный житель, находясь в одном из населенных пунктов Адыгеи, используя интернет, разместил в соцсети <...> видеоролик, в котором зафиксированы последствия разрушительного ракетного удара <...>, открыто оправдывал действия террористов и дал положительную оценку последствиям ракетного удара, — сказано в сообщении.

Дело возбуждено по материалам сотрудников УФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом. Подростку предъявлено обвинение, ему запретили определенные действия до завершения следствия.

Ранее журналистку и бывшего редактора федерального СМИ, призывавшую «бомбить Москву», обвинили в публичных призывах к терроризму и отправили в следственный изолятор в Калуге. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.