Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 15:16

Экс-редактора федерального СМИ арестовали после призыва «бомбить Москву»

Сотрудницу федерального СМИ арестовали в Калуге за призывы «бомбить Москву»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Журналистку и бывшего редактора федерального СМИ, призывавшую «бомбить Москву», обвинили в публичных призывах к терроризму и отправили в следственный изолятор в Калуге, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший редактор федерального СМИ обвиняется по статье 205.2 УК РФ в призывах к терроризму за посты в соцсетях. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемая находится в СИЗО в Калуге, — сказал собеседник журналистам.

Преступление было раскрыто сотрудниками ФСБ по Калужской области. Сама обвиняемая проживает в Москве, однако была задержана у своей матери в Ленинградской области.

На видео, которым располагает агентство, журналистка признается в содеянном. Она рассказала, что разместила в одном из Telegram-каналов комментарий, в котором призывала бомбить столицу. Обвиняемая назвала свои действия ошибкой и призналась, что чувствует за собой вину.

Ранее суд приговорил к 18 годам лишения свободы 55-летнего Андрея Лазаренко, признанного виновным в покушении на теракт и государственную измену. Уроженец Донецкой области получил российский паспорт и проживал в Мордовии. По данным ФСБ, Лазаренко из идейных соображений решил оказывать помощь ВСУ.

Регионы
Москва
СИЗО
Калуга
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.