Экс-редактора федерального СМИ арестовали после призыва «бомбить Москву»

Журналистку и бывшего редактора федерального СМИ, призывавшую «бомбить Москву», обвинили в публичных призывах к терроризму и отправили в следственный изолятор в Калуге, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший редактор федерального СМИ обвиняется по статье 205.2 УК РФ в призывах к терроризму за посты в соцсетях. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемая находится в СИЗО в Калуге, — сказал собеседник журналистам.

Преступление было раскрыто сотрудниками ФСБ по Калужской области. Сама обвиняемая проживает в Москве, однако была задержана у своей матери в Ленинградской области.

На видео, которым располагает агентство, журналистка признается в содеянном. Она рассказала, что разместила в одном из Telegram-каналов комментарий, в котором призывала бомбить столицу. Обвиняемая назвала свои действия ошибкой и призналась, что чувствует за собой вину.

Ранее суд приговорил к 18 годам лишения свободы 55-летнего Андрея Лазаренко, признанного виновным в покушении на теракт и государственную измену. Уроженец Донецкой области получил российский паспорт и проживал в Мордовии. По данным ФСБ, Лазаренко из идейных соображений решил оказывать помощь ВСУ.