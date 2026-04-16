Получившего паспорт России беженца осудили на 18 лет за попытку теракта

Военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 55-летнего Андрея Лазаренко, признанного виновным в покушении на теракт и государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Еще до совершения преступлений уроженец Донецкой области получил российский паспорт и проживал в Мордовии.

Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 55-летнего уроженца Донецкой области УССР Андрея Лазаренко, проживавшего в Мордовии, признанного виновным в покушении на террористический акт и государственную измену, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Суд назначил ему 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, Лазаренко из идейных соображений решил оказывать помощь ВСУ, совершая теракты на территории России. Он начал сотрудничать с представителями украинских террористических организации через Telegram. В ходе переписки мужчина предложил совершить поджог административного учреждения в Мордовии за денежное вознаграждение и содействие в возвращении на Украину. При попытке поджога мужчину задержали.

До этого сообщалось, что в Крыму были задержаны двое мужчин, готовивших теракт по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным следствия, один из фигурантов дела установил контакт с агентом украинской разведки через интернет и выразил готовность сотрудничать против России.

