29 апреля 2026 в 13:46

Стало известно о проверке в отношении лидера свердловского «Яблока»

РЕН ТВ: лидера свердловского «Яблока» Петлина проверяют на оправдание терроризма

Максим Петлин Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
РЕН ТВ пишет, что лидера свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина проверяют на причастность к оправданию терроризма. По информации телеканала, прежде политика привлекали к ответственности за взятки.

В материале говорится, что причиной начала проверки могли стать мероприятия, которые проводило свердловское «Яблоко». В частности, как пишет канал, речь может идти о «вечерах писем политзаключенным».

Ранее стало известно, что главу иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Грибенко задержали за употребление наркотиков. По информации источников, в начале апреля его остановили автоинспекторы и попросили сдать тест на наркотические вещества. Исследование, как говорится в материале, готовилось в течение недели.

До этого в Карелии задержали главу регионального отделения партии «Яблоко», депутата Законодательного собрания республики Эмилию Слабунову. По предварительным данным, причиной стал протокол о демонстрации экстремистской символики.

