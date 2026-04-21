21 апреля 2026 в 12:30

Главу «Яблока» задержали в российском регионе

«Коммерсант»: в Карелии задержали местного депутата Слабунову

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В Карелии задержали главу регионального отделения партии «Яблоко», депутата Законодательного собрания республики Эмилию Слабунову, сообщает «Коммерсант». По предварительным данным, причиной стал протокол о демонстрации экстремистской символики.

В своем Telegram-канале политик рассказала, что сегодня утром трое полицейских остановили ее на выходе из подъезда и предложили проехать в отдел для дачи показаний по поводу публикации в ее Telegram-канале. Известно, что в скором времени Слабунову доставят в суд.

Ранее Головинский суд Москвы арестовал студента колледжа Даниила Гриханова за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в мессенджере Telegram. Общий срок заключения под стражу составил 20 суток по трем протоколам.

До этого суд арестовал жителя Башкирии на пять суток и оштрафовал на 30 тыс. рублей за систематическое оскорбление участника СВО и дискредитацию армии. Мужчина оставлял в подъезде соответствующие надписи и рисунки со свастикой.

