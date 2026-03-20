Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 09:10

В Москве студента арестовали за «черное солнце» в Telegram

В Москве студента арестовали за пропаганду нацистской символики в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Головинский суд Москвы арестовал студента колледжа Даниила Гриханова за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в мессенджере Telegram, передает ТАСС. Общий срок заключения под стражу составил 20 суток по трем протоколам.

Признать Гриханова Даниила Алексеевича виновным <…> и назначить ему административное наказание в виде административного ареста, — указано в документах.

Суд установил, что студент публиковал в Telegram сторис с изображениями, где лица людей закрыты символом «черное солнце». Также аналогичное изображение использовалось в аватаре аккаунта.

«Черное солнце» (Schwarze Sonne) — символ, связанный с нацистской оккультной идеологией. Его активно продвигали структуры СС при Генрихе Гиммлере как элемент мифологии «арийского превосходства». В наши дни этот знак используется неонацистскими и ультраправыми группами.

Ранее суд арестовал жителя Башкирии на пять суток и оштрафовал на 30 тыс. рублей за систематическое оскорбление участника СВО и дискредитацию армии. Мужчина оставлял в подъезде соответствующие надписи и рисунки со свастикой.

суды
нацизм
Telegram
Москва
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских чемпионов Паралипиады внесли в «расстрельный» список
Отпуск россиянина закончился трагедией из-за купания в океане на Филиппинах
Мужчина нашел себе оправдание после взрыва гранаты в Хабаровске
Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска
Китай выдал России обвиняемого в коррупции мужчину
«Юта» разгромила «Милуоки» в матче NBA
Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на плохое здоровье
Российский хоккеист блеснул в матче НХЛ
Военэксперт объяснил, чем примечательно освобождение Федоровки Второй
Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную
Мирный житель стал жертвой атаки беспилотника ВСУ под Белгородом
Редчайшие животные впервые попали в фотоловушки у берегов Тасмании
Необычный самолет из Египта приземлился в Омске
Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ
В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель
Солист «Дети Rave» назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд
Макаревич вынужден прятаться в убежищах Израиля и отменять концерты
В Южной Корее ожидают притока денег от предстоящего концерта BTS
Российские военные получили новые «Панцири»
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.