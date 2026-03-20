В Москве студента арестовали за «черное солнце» в Telegram

В Москве студента арестовали за пропаганду нацистской символики в Telegram

Головинский суд Москвы арестовал студента колледжа Даниила Гриханова за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в мессенджере Telegram, передает ТАСС. Общий срок заключения под стражу составил 20 суток по трем протоколам.

Признать Гриханова Даниила Алексеевича виновным <…> и назначить ему административное наказание в виде административного ареста, — указано в документах.

Суд установил, что студент публиковал в Telegram сторис с изображениями, где лица людей закрыты символом «черное солнце». Также аналогичное изображение использовалось в аватаре аккаунта.

«Черное солнце» (Schwarze Sonne) — символ, связанный с нацистской оккультной идеологией. Его активно продвигали структуры СС при Генрихе Гиммлере как элемент мифологии «арийского превосходства». В наши дни этот знак используется неонацистскими и ультраправыми группами.

Ранее суд арестовал жителя Башкирии на пять суток и оштрафовал на 30 тыс. рублей за систематическое оскорбление участника СВО и дискредитацию армии. Мужчина оставлял в подъезде соответствующие надписи и рисунки со свастикой.