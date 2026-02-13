Житель Башкирии исписал подъезд оскорблениями участника СВО

Суд арестовал жителя Башкирии на пять суток и оштрафовал на 30 тыс. рублей за систематическое оскорбление участника СВО и дискредитацию армии. Как сообщает РИА Новости, мужчина оставлял в подъезде соответствующие надписи и рисунки со свастикой.

С жалобой в администрацию Туймазинского района обратилась жена участника СВО. Правоохранительные органы оперативно провели проверку и установили, что к акту вандализма причастен сосед заявительницы. Надписи закрашивали, но сосед наносил их снова.

Ранее в Петрозаводске ученик восьмого класса пришел на урок истории с ножом и нарисованными на руках свастиками. Необычный вид и наличие оружия у мальчика вызвали серьезную обеспокоенность как у сверстников, так и у преподавательского состава.

До этого московский студент опубликовал в соцсетях несколько видео с нацистским символом и получил 10 суток административного ареста. Инцидент произошел после того, как молодой человек в сентябре и октябре выложил в своем Telegram-канале несколько роликов с тренировками в спортзале. Чтобы не демонстрировать свое лицо, он закрыл его «черным солнцем».