13 декабря 2025 в 13:27

Суд наказал студента за сторис из спортзала

Студент из Москвы был арестован на 10 суток за сторис с запрещенным символом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Московский студент опубликовал в соцсетях несколько видео с нацистским символом и получил 10 суток административного ареста, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел после того, как молодой человек в сентябре и октябре выложил в своем Telegram-канале несколько роликов с тренировками в спортзале. Чтобы не демонстрировать свое лицо, он закрыл его «черным солнцем».

Помимо использования запрещенного символа, студент указал в описании своего профиля, что является сторонником неонацистского движения М.К.У. (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Несмотря на его убеждения, что все публикации в канале носили исключительно сатирический и познавательный характер, сотрудники центра «Э» задержали его. На студента составили три протокола по статье 20.3 КоАП РФ за демонстрацию экстремистской символики.

В суде защита настаивала на прекращении двух дел, ссылаясь на то, что доказательства были получены в рамках одного оперативного мероприятия. Суд не счел доводы убедительными и вынес решение об административном аресте.

Ранее Московский суд принял решение о запрете аукционов, на которых выставляются марки и открытки с изображением Адольфа Гитлера. В октябре и ноябре Перовская прокуратура собрала ряд коллекционных лотов, среди которых оказались марки служебной почты Третьего рейха, альбомы открыток с фото Гитлера и книги о лидере Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Прокуратура посчитала, что на них присутствуют «изображения нацистской атрибутики».

